Belén distrugge la foto con Stefano De Martino: il motivo svelato

Belén Rodríguez, showgirl argentina, si prepara a festeggiare il suo 40esimo compleanno il 20 settembre e sta per rientrare in televisione dopo un anno di pausa. Attualmente in un nuovo rapporto con Angelo Edoardo Galvano, Belén riflette sul suo passato e sulla sua ex relazione con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Pur avendo dichiarato di aver raggiunto un accordo civile con De Martino, un recente gesto ha sollevato dubbi sulla loro dinamica attuale.

In un’intervista al Corriere della Sera, Rodríguez ha rivelato di aver “seppellito l’ascia di guerra” con De Martino dopo la notoria vicenda delle “12 amanti”, affermando che è fondamentale mantenere buoni rapporti per il bene del loro bambino. Ha sottolineato che, sebbene non sia semplice tenere insieme i vari aspetti della vita dopo una separazione, è necessario essere civili, specialmente quando ci sono dei figli coinvolti.

Tuttavia, un episodio avvenuto di recente a Milano contrasta con queste dichiarazioni pacifiche. Un reportage del settimanale Chi ha mostrato un quadro incorniciato con un’immagine della coppia abbandonato sul marciapiede, suscitando domande sulla vera natura del loro rapporto. Alberto Dandolo ha scritto che l’episodio potrebbe indicare un trasloco in corso o gli oggetti pronti per essere gettati via dalla società di raccolta rifiuti di Milano. Ironia della sorte, è stato Stefano De Martino a dare una mano a Belén con il suo trasloco.

Attualmente, Belén sta vivendo un periodo di transizione, sia personale che professionale, con grande attesa per il suo nuovo programma “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” che la vedrà alla guida su Real Time. Mentre costruisce una nuova storia d’amore, la showgirl sembra intenzionata a lasciare il passato alle spalle, segnalata anche da gesti simbolici come il quadro gettato in strada, che suggeriscono una rottura definitiva con i ricordi trascorsi assieme a De Martino.

Belén Rodríguez appare quindi pronta a guardare avanti, concentrandosi sulla sua carriera e sulla sua nuova relazione, mentre il suo legame con Stefano De Martino, sebbene civile, continua a far parte del suo passato.