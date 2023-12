Belen conferma: Stefano De Martino l’ha tradita con Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez via Instagram ha confermato uno dei gossip più succulenti degli ultimi anni: il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto con un semplice “confermo” in risposta a un fan, dopo tre anni di silenzi e smentite.

“C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino – Belen e la crisi Marcuzzi – Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”, aveva scritto Dagospia nel 2020. E così a quanto pare è.

Un gossip che Stefano De Martino aveva immediatamente smentito appellandosi ai “bambini”.

“Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Per esattezza del racconto vi ricordo però che anche Belen, nel luglio del 2020, aveva smentito.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Decideremo tutti insieme come muoverci perché trovo davvero assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.