“Sul numero di “Chi” in uscita domani un clamoroso scoop atteso da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: i baci infuocati fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l’inizio della loro storia.

Tutto è partito poche settimane fa, quando “Chi” ha pubblicato le foto di due cene a Milano che hanno visto protagonisti Belen e Antinolfi, scortati dall’inseparabile amico di Belen, Mattia Ferrari, art director e nome emergente della moda che, ha fatto da “Cupido”: vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Poi è arrivato l’invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri. Così è nata l’escalation di passione che documentano le foto di “Chi”.

Tutto è iniziato giovedì sera a Napoli, con una cena al ristorante l’Altro Coco Loco e il ritorno in hotel, l’Excelsior.

Il venerdì sera la festa di compleanno di Gianmaria al circolo privato Rari Nantes, dove la coppia si è presentata agli amici del festeggiato. Ad un certo punto la showgirl e Antinolfi, accaldati, si sono appartati nel privè del locale, per rilassarsi un po’ prima del taglio della torta”.