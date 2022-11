Belen, Antonino fa delle rivelazioni che potrebbero metterlo nei guai: “Succede un casino”

Oggi pomeriggio Antonino Spinalbese è tornato a parlare di Belen Rodriguez. Oriana Marzoli ha fatto delle domande al gieffino e gli ha chiesto quando è finita la storia con la showgirl argentina. Lui ha risposto in maniera molto precisa: “Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre“.

Alberto De Pisis ha subito fermato l’amico: “No tesoro fermo non dare troppi riferimenti temporali e altre cose“. Antonino però è sembrato tranquillo: “Non devo dare riferimenti? Amore mio sono problemi suoi non miei“.

Poco dopo Spinalbese si è avvicinato all’orecchio di Oriana e le ha detto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino“. Secondo molti utenti di Twitter Antonino avrebbe paura di ricevere una diffida dalla ex. L’estate scorsa infatti circolavano diversi rumor secondo i quali Belen non era affatto felice dell’ingresso dell’ex al GF Vip e si era anche tutelata con delle presunte diffide preventive (mai confermate da nessuno).

Raga se si sono lasciati a dicembre e con De Martino ci è tornata a inizio anno, ha senso Non trovo date specifiche da nessuna parte comunque, ma non credo ci siano stati tradimenti ahahah #gfvip pic.twitter.com/E6ZUZXcAnH

Ma perché mai dovrebbe succedere un casino se Antonino dicesse pubblicamente di aver lasciato Belen? In realtà l’ha fatto intendere già lo scorso settembre durante una chiacchierata con Cristina Quaranta.

“Quando è nata la mia piccola mia madre voleva trasferirsi da me, quando mi sono lasciato ovviamente. E io non ho voluto, anche perché pure mia sorella ha una bimba. Quindi ho preferito che mia madre guardasse mia nipote. Poi sulla mia storia sono io che ho sbagliato e ho fatto saltare una relazione. Poi sul discorso di Luna forse esagero perché quando sono con lei non vorrei nessuno intorno.

Non è che non voglio che mia mamma e mia sorella stiano con Luna. Però mi piace prendermi cura di lei in primis. Quando mia mamma vuole Luna per lei viene e la tiene solo se io esco e ho da fare altrimenti faccio tutto”.