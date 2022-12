Belen accusata di non voler far vedere la figlia ad Antonino: la risposta della Rodriguez

Durante le ultime settimane al GF Vip Antonino Spinalbese ha chiesto alla produzione di poter vedere sua figlia almeno in foto. Anche Oriana Marzoli è intervenuta ed ha chiesto in confessionale di far avere delle foto di Luna Marì al gieffino. Oggi Belen Rodriguez ha pubblicato un video con la piccola e tra i primi commenti un utente ha accusato la showgirl di non voler fr vedere la bambina al padre: “Però manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui“. Belen ha subito risposto ed ha specificato che nessuno ha mai vietato nulla: “Nessuno lo ha mai vietato“.

Un altro follower della bella argentina ha fatto notare che Spinalbese ha già uno scatto della figlia e allora un utente ha precisato: “Ok, ma sarebbe bello fargliela vedere con un videomessaggio, una sorpresa. Insomma una foto in 3 mesi cosa vuoi che sia“.

Belen Rodriguez, le parole su Antonino.

Lo scorso febbraio, poco dopo la rottura, Belen ha parlato di Antonino in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. La conduttrice de Le Iene è stata molto delicata, non ha svelato i dettagli della fine della loro storia d’amore e si è limitata a fare delle allusioni tirando in ballo le favole.