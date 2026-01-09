Béla Tarr in Giappone

Il mondo del cinema giapponese è stato colpito dalla recente scomparsa di Béla Tarr, regista ungherese che aveva legami profondi con gli immaginari del Sol Levante. Uno di questi legami è rappresentato da Oda Kaori, che studiò alla Film factory, la scuola di cinema fondata da Tarr a Sarajevo, e che sotto la sua supervisione realizzò il documentario sperimentale “Aragane” nel 2015.

Oda ha recentemente pubblicato un articolo su una testata giornalistica giapponese in cui ricorda con affetto Tarr e la sua importanza per la sua carriera artistica. Dopo l’esperienza alla Film factory, Oda e Tarr hanno incrociato nuovamente i loro percorsi artistici nel 2024, quando il regista ungherese tenne un workshop di due settimane nella regione giapponese colpita dal terremoto e dallo tsunami. Il documentario “Fukushima con Béla Tarr” di Oda, uscito l’anno scorso, documenta l’attività di Tarr con un gruppo di aspiranti filmmaker impegnati nella realizzazione di cortometraggi.

Il film mostra la personalità abrasiva del regista e rivela il suo modo di intendere il cinema e il processo di realizzazione di un film. Tarr spinge i partecipanti a visualizzare le loro idee attraverso le immagini, piuttosto che limitarsi a parlarne o spiegarne il contesto. Tra i consigli tecnici più interessanti che dà ai partecipanti, ci sono quelli di tenere un’inquadratura più a lungo del normale e di prestare attenzione all’interazione tra luce e oscurità per intensificare l’impatto visivo e i significati trasmessi dall’opera.

Il documentario dedica anche del tempo a mostrare la personalità di ciascun filmmaker e il modo in cui ogni progetto avanza o si sgretola verso la scadenza. La familiarità con i soggetti rende il film più organico e significativo, e porta lo spettatore a interessarsi alle persone coinvolte. Sullo sfondo del documentario, scorrono le vite degli abitanti di Fukushima, a distanza di oltre un decennio dal disastro, soggetto dei corti dei quali si vedono solo alcuni frammenti.

Tra le storie più affascinanti c’è quella di un kamishibai messo in scena da due donne in una stalla abbandonata, raccontato dal punto di vista degli animali. I cortometraggi realizzati dai sette filmmaker sono stati raccolti in un film a episodi, “Letters From Fukushima”, un’altra traccia lasciata dal grande cineasta ungherese.