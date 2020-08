“La popolazione di Beirut ha bisogno di noi. E noi siamo qui per loro. La situazione è drammatica, si tratta di una tragedia immane. Viverla da vicino è ancora più toccante. Le autorità locali e i colleghi del posto ci hanno spiegato che se questa esplosione ci fosse stata in orario di ufficio, quindi intorno alle 15 e non alle 18, avremmo assistito ad una vera e propria carneficina, con il numero dei morti che sarebbe stato ancora più alto”. Così all’Adnkronos il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco italiani Simone Sega che ieri all’alba, con un team di 14 esperti, ha raggiunto Beirut per mettersi a disposizione delle autorità locali e iniziare le operazioni di soccorso.

