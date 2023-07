Beghelli – Webcam Full HD 1080p, Telecamera Wifi Interno, Controllo Remoto, 2MP, Orientabile, Visione Notturna, Sensore Movimento, App dom-e, Audio Superiore, Gruppo

Dati Tecnici

Smart Camera Ring FullHD che si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-fi.

Audio a 2 vie vivavoce

Controllo di movimento

Slot per micro SD 128GB max

Visione notturna

Orientabile manualmente in tutte le direzioni

Risoluzione FullHD 1080p – 2 Megapixel

Audio in/out vivavoce

Rilevatore di movimento



📱 Controllo tramite App: Grazie all’App dom-e, potrai visualizzare in diretta o registrare video e foto sul tuo smartphone, rendendo più semplice e comoda la gestione della tua telecamera WiFi interna Beghelli🔁 Orientamento manuale: La Beghelli Webcam è orientabile manualmente a 360° in orizzontale e 200° in verticale, permettendoti di coprire un’ampia area e garantendo una visione completa dell’ambiente in cui viene installata🌙 Visione notturna: La telecamera Beghelli è dotata di una funzione di visione notturna che ti consente di catturare video e immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la sicurezza della tua casa o ufficio 24/7💡 Gruppo Beghelli: Affidati alla qualità e all’esperienza del Gruppo Beghelli, leader italiano nel settore dell’illuminazione tecnico professionale e nella realizzazione di sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica