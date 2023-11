Beghelli -Telecamera Wifi Interno Full HD, Videocamera di Sorveglianza Dom-e, Sensore di Movimento, Visione Notturna 10m, Controllo Smartphone, Audio Bidirezionale, Rotazione Orientabile, 1 Unità

Descrizione Prodotto

Installando una micro SD sulla cam è possibile memorizzare immagini e video anche se non connessi.

Con l’App dom-e, puoi vedere in diretta o registrare filmati e foto sul tuo smartphone.

Registrazione in cloud (opzionale in abbonamento).

Il sistema dom-e è espandibile con altri dispositivi in qualsiasi momento: puoi ad esempio configurare un evento tramite l’app Dom-e che si attiva quando la videocamera rileva un movimento e accende una luce nella stanza, oppure un segnale alla centralina Antitrusione che fa scattare l’allarme.

Collegabile con l’App

✓

✓

✓

✓

Uso

Interno Interno Esterno Interno

Tecnologia di connettività

Wireless Infrarossi, USB, Wi-Fi Wireless, Cablata Wireless

Dimensioni dell’articolo

10.7 x 5.4 x 5 cm 7 x 7 x 11 cm 5 x 5 x 8 cm

🔔 Sensore di movimento e notifiche push: Rileva movimenti all’interno della tua casa e ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone tramite l’App dedicata Dom-e Beghelli. Mantieni la tua casa sempre sicura e monitorata con la nostra videocamera di sorveglianza

🎤 Audio bi-direzionale e registrazione su smartphone/SD: Comunica con chi si trova nella stanza grazie all’audio in/out e al microfono con vivavoce integrati. Registra i video in diretta su smartphone o su micro SD fino a 128 GB (non inclusa) per rivedere le immagini in qualsiasi momento

🏠 Design elegante e facile installazione: La videocamera Dom-e Beghelli si adatta a qualsiasi ambiente grazie al suo design moderno e alle dimensioni contenute. Installala facilmente a parete o a soffitto e orientala nella direzione desiderata grazie al corpo flessibile