Beghelli – Telecamera Wifi Dom-e, Orientabile tramite App, Videocamera Sorveglianza Full HD, Sensore Movimento, Audio, Visione Notturna 10m, Rotazione 355° 85°, 1 Unità

Consumo massimo: 4.5 W

Rilevamento del movimento e invio di notifiche push e avvisi in App

Registrazione su smartphone, in modalità continua su MicroSD fino a 128GB (non inclusa) o tramite Cloud (servizio extra a pagamento).

LED infrarossi per visione notturna fino a 10m

Sensore: 1/2,9” CMOS

Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°

Otturatore: 1/25 – 1/100,000 sec

Risoluzione Full HD 1080p – 2 Megapixel

Crittografia dati

Audio in/out vivavoce

Rotazione motorizzata orizzontale 355° – verticale 85°

Dimensioni: 63x58x96mm

Rilevazione movimento delle persone

Controllo remoto tramite telefono

Avvio registrazione programmabile

Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz

Potenza RF: <100mW e.i.r.p. Videocamera Motion FullHD che si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-fi.

Orientabile tramite App

Audio a 2 vie vivavoce

Funzione Seguimi

Slot micro SD fino a 128GB

Visione notturna

Risoluzione FullHD 1080p – 2 Megapixel

Audio in/out vivavoce

Rilevatore di movimento

Registrazione su smartphone o in modalità continua su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)

Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°

LED IR per visione notturna fino a 10m

Crittografia dati

Alimentatore USB incluso: 230V – DC 5V/1A

Consumo massimo: 4.5 W

Wi-fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz (no 5 GHz)

Dimensioni 63x58x96 mm

Installabile a parete o a soffitto

Funziona con: Apple iPhone iOS 8.0 o successivi / Android 4.2 o successivi.



Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7 x 7 x 11 cm; 350 grammi
Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 dicembre 2020
Produttore ‏ : ‎ Beghelli
Numero modello articolo ‏ : ‎ 60021
Paese di origine ‏ : ‎ Italia

🔍 Sensore di movimento e funzione “seguimi”: La videocamera Wi-Fi Beghelli è dotata di un sensore di movimento che invia notifiche in tempo reale al tuo smartphone in caso di rilevamento di movimenti. La funzione “seguimi” attiva la rotazione automatica per seguire il soggetto in movimento

🔊 Audio bi-direzionale e registrazione su smartphone/scheda SD: Comunica e ascolta in tempo reale grazie all’audio in/out e al microfono con vivavoce integrati. Registra i video in diretta su smartphone o su micro SD (fino a 128 GB, non inclusa) e archiviazione in cloud opzionale con abbonamento

📱 App dedicata Dom-e Beghelli: Controlla la tua telecamera Wi-Fi in qualsiasi momento e luogo attraverso l’App Dom-e Beghelli, compatibile con smartphone e tablet. Personalizza le impostazioni e gestisci i dispositivi del sistema Dom-e Beghelli per una sicurezza smart e domotica completa

🔄 Rotazione completa a 355° e 85°: La telecamera Beghelli offre un’ampia copertura dell’area grazie alla rotazione manuale da App con angolo di 355° orizzontale e 85° verticale. Monitora ogni punto della tua casa o ufficio per una maggiore sicurezza e controllo