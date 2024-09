Beghelli, KT&Partners alza il fair value e conferma Add

KT&Partners ha aggiornato il fair value delle azioni di Beghelli, portandolo a 0,38 euro da 0,34 euro, confermando la raccomandazione di acquisto (Add) per il titolo della società attiva nel settore elettronico e della sicurezza e quotata su Euronext Milan. Gli analisti hanno espresso una sorpresa positiva riguardo ai risultati del primo semestre 2024, in particolare per quanto concerne la redditività a livello di EBITDA. Tuttavia, i ricavi totali sono risultati leggermente inferiori alle aspettative a causa di un rallentamento nel segmento “Altre attività”.

Le stime aggiornate riflettono principalmente questo rallentamento, unitamente all’impatto della vendita del sito di Crespellano sulla posizione finanziaria netta di Beghelli, senza però modificare in modo significativo le prospettive generali della società. KT&Partners ha rivisto i ricavi totali attesi per il 2024, ora fissati a 165,8 milioni di euro, quasi il 2% in meno rispetto alla stima precedente di 168,7 milioni di euro. Le proiezioni di crescita per gli anni 2025-2027 sono state mantenute invariate, indicando una crescita media annua (CAGR) del 6,3% dal 2023 al 2027.

Il margine EBITDA rettificato per il primo semestre 2024 è stato del 9,6%, superiore alla previsione precedente dell’8,9%. Ciò ha aumentato la fiducia degli analisti nei miglioramenti strutturali che Beghelli sta realizzando in termini di redditività, anche se alcuni benefici derivanti dal mix di prodotti potrebbero attenuarsi nei prossimi semestri. Per il 2024, KT&Partners prevede ora un EBITDA rettificato di 14,5 milioni di euro con un margine dell’8,7%, rispetto alla stima precedente di 11,6 milioni di euro con un margine del 6,9%.

In termini di posizione finanziaria netta, la previsione per il 2024 è di 40 milioni di euro, con un graduale miglioramento fino a 20,2 milioni di euro entro il 2027. Tale miglioramento è sostenuto da una generazione di Free Cash Flow robusta, stimata in oltre il 60% dell’EBITDA in media. Nel complesso, il report evidenzia un sentiment positivo sugli sviluppi futuri della società, nonostante le sfide nel breve termine.