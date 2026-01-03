Befana Volante a Anagni

Il profilo medievale del palazzo comunale di Anagni si prepara a fare da cornice a uno degli eventi più suggestivi e attesi dell’intero territorio laziale. Il cielo sopra Anagni tornerà presto a popolarsi di meraviglia grazie alla storica manifestazione della Befana Volante, un appuntamento che quest’anno promette di richiamare visitatori da ogni angolo della regione per vivere l’ultimo atto delle festività natalizie. Sotto l’imponente e scenografico portico del Palazzo Comunale, il cuore pulsante del centro storico si trasformerà in un teatro a cielo aperto dove il folklore incontra l’adrenalina, regalando un pomeriggio di pura spensieratezza a famiglie e turisti.

Il momento solenne che terrà tutti con il naso all’insù è fissato per le ore 15:30, quando una speleologa professionista presterà il suo coraggio e la sua maestria alla causa della celebre vecchina. Vestita con la tradizionale mantellina e la scopa d’ordinanza, l’acrobata inizierà una lenta e spettacolare discesa dalle alte mura del Palazzo Comunale, librandosi nel vuoto tra lo stupore dei presenti. Durante questa coreografica calata, la Befana non dimenticherà il suo compito principale, ovvero quello di lanciare una vera e propria pioggia di caramelle e dolciumi sulla folla di bambini pronti a riempire le proprie tasche di prelibatezze in un clima di gioia collettiva.

L’evento curato con passione dalla Pro Loco di Anagni non si limiterà soltanto alla discesa acrobatica ma offrirà un palinsesto di intrattenimento estremamente variegato che occuperà l’intero pomeriggio. La piazza si popolerà di artisti di strada pronti a mettere in scena il classico teatro dei burattini, mentre le risate saranno assicurate dai numeri di magia comica e dalla poesia eterea delle bolle di sapone giganti che danzeranno tra i vicoli storici. Un’attenzione particolare è stata rivolta al recupero della memoria ludica grazie all’allestimento dell’area Arte Giocando, dove i piccoli ospiti potranno cimentarsi con i giochi in legno di una volta, riscoprendo il piacere tattile e manuale del divertimento lontano dagli schermi digitali.

Per chi desidera un ricordo tangibile di questa giornata speciale, sarà possibile visitare La Casa e il Trono della Befana, uno spazio dedicato ai selfie e alle foto ricordo insieme alla protagonista della festa. L’atmosfera sarà resa ancora più frizzante dalla presenza di trucca-bimbi, sessioni di baby-dance e dalle immancabili mascotte dei personaggi più amati dei cartoni animati, che sfileranno tra i presenti per la gioia dei più piccoli. Come da tradizione, la generosità sarà il filo conduttore della manifestazione, poiché a ogni bambino presente verrà donata la tradizionale calza della Befana, un piccolo scrigno di zucchero che sancisce il legame profondo tra la comunità e le proprie radici.

A fare gli onori di casa e a dare il benvenuto ufficiale a questo evento sostenuto dal patrocinio del Comune saranno il Sindaco di Anagni Avv. Daniele Natalia e l’Assessore alla Cultura Dott. Carlo Marino. L’entusiasmo è palpabile anche nelle parole del Presidente della Pro Loco Augusto Terilli, il quale ha voluto sottolineare con orgoglio come questo appuntamento sia ormai un pilastro della cultura locale capace di unire la cittadinanza e mantenere vive le tradizioni secolari attraverso lo sguardo incantato dei bambini. La realizzazione di un evento così complesso e suggestivo è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di partner tecnici e istituzionali.