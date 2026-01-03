Befana a Teatro a Cascina

La Città del Teatro presenta “Befana a Teatro”, un pomeriggio di magia, poesia e divertimento da vivere insieme, in programma martedì 6 gennaio alle 17.30 a Cascina. L’evento è pensato per un pubblico di tutte le età e propone un biglietto speciale a 5 euro valido per adulti e bambini.

Lo spettacolo, intitolato “La Burla”, è ambientato in un vecchio negozio di giocattoli dove tre anziani gestori si confrontano con il tempo che passa e la possibilità di dover chiudere per sempre le porte del loro piccolo mondo. Il racconto è delicato e divertente, con giochi di prestigio, comicità fisica e momenti di forte poesia visiva, e affronta temi come l’amicizia, la fragilità e i sogni da difendere.

“La Burla” si muove tra teatro, magia e circo, ispirandosi al linguaggio della magie nouvelle, e vede in scena Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, diretti da Andrea Fidelio. L’appuntamento si svolge nella Sala Franca Rame e Dario Fo, all’interno del complesso de La Città del Teatro, e i biglietti sono disponibili in teatro e online su Ticketone. “Befana a Teatro” è un’occasione per rallentare il ritmo e lasciarsi incantare dalla forza dello spettacolo dal vivo, in un clima di condivisione pensato per famiglie, bambini e adulti.