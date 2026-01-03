12.8 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Spettacolo

Befana a Teatro a Cascina

Da stranotizie
Befana a Teatro a Cascina

La Città del Teatro presenta “Befana a Teatro”, un pomeriggio di magia, poesia e divertimento da vivere insieme, in programma martedì 6 gennaio alle 17.30 a Cascina. L’evento è pensato per un pubblico di tutte le età e propone un biglietto speciale a 5 euro valido per adulti e bambini.

Lo spettacolo, intitolato “La Burla”, è ambientato in un vecchio negozio di giocattoli dove tre anziani gestori si confrontano con il tempo che passa e la possibilità di dover chiudere per sempre le porte del loro piccolo mondo. Il racconto è delicato e divertente, con giochi di prestigio, comicità fisica e momenti di forte poesia visiva, e affronta temi come l’amicizia, la fragilità e i sogni da difendere.

“La Burla” si muove tra teatro, magia e circo, ispirandosi al linguaggio della magie nouvelle, e vede in scena Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, diretti da Andrea Fidelio. L’appuntamento si svolge nella Sala Franca Rame e Dario Fo, all’interno del complesso de La Città del Teatro, e i biglietti sono disponibili in teatro e online su Ticketone. “Befana a Teatro” è un’occasione per rallentare il ritmo e lasciarsi incantare dalla forza dello spettacolo dal vivo, in un clima di condivisione pensato per famiglie, bambini e adulti.

Articolo precedente
Concerto per la pace Ucraina Italia
Articolo successivo
Batteri e antibiotici: nuove strategie per Israele
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.