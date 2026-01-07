Beethoven al Teatro Massimo di Palermo

Il Teatro Massimo di Palermo presenterà giovedì 8 gennaio alle 20.30, in Sala Grande, un concerto sinfonico con l’esecuzione della Missa solemnis op. 123 per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven. La partitura sarà diretta da Umberto Clerici, direttore di fama internazionale e direttore principale della Queensland Symphony Orchestra, con un cast vocale di rilievo internazionale formato dal soprano australiano Eleanor Lyons, specialista del repertorio beethoveniano, dal mezzosoprano Sofia Koberidze, dal tenore Matteo Mezzaro e dal basso Luca Tittoto. Il Coro del Teatro Massimo sarà guidato dal Maestro Salvatore Punturo.

La Missa solemnis è stata composta tra il 1819 e il 1823 e rappresenta uno dei più grandi capolavori della musica sacra del periodo classico, un grandioso affresco dell’animo umano in costante tensione tra il dubbio, la fede e la speranza di pace. Fu concepita per l’insediamento dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo a Vescovo di Olmütz, ma la vastità del lavoro portò Beethoven ben oltre l’occasione liturgica, trasformando la composizione in un testamento spirituale universale.

Una particolarità distintiva di questo capolavoro è la rinuncia a ogni forma di protagonismo solistico, con gli interventi dei quattro solisti costantemente intrecciati in una complessa trama polifonica che si fonde con le parti del coro. L’opera si configura come un dialogo diretto tra l’uomo e la divinità, suggellato dalla celebre dedica autografa: «Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen!» (Dal cuore possa di nuovo andare al cuore).

Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra del Teatro Massimo diretta da Umberto Clerici, che affronta una delle sfide più ardue del repertorio sinfonico-corale. I biglietti sono disponibili da 35 a 10 euro.