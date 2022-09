Beelink SER4 Mini PC AMD Ryzen 7 4700U SER3 AMD Ryzen 7 3750H Windows 11 Pro DDR4 4K Dual HD 1000M Computer da gioco VS SER4 4800U

Mini PC Beelink serie SER/SER3/SER4/SER5 con CPU AMD Ryzen Windows 11 Pro

[ Details For SER R3 3200U ]

【Velocità di esecuzione più elevata】 Viene fornito con processore AMD Ryzen 3 3200U (2,6-3,5 GHz, 2C/4T, L1 192 KB L2 1 MB L3 4 MB), sistema Windows 11 PRO preinstallato, è in grado di gestire attività di elaborazione pesanti senza intoppi e meglio per il multitasking, offrendoti una prestazione eccellente.

【Maggiore capacità】 RAM DDR4 integrata da 8 GB (2 slot SODIMM, ciascuno degli slot può essere aggiornato a 16 GB, fino a 32 GB di doppio slot) + SSD M.2 2280 NVMe da 500 GB. Puoi anche utilizzare HDD SATA da 2,5″ (max 2 TB) per espandere lo spazio di archiviazione.

【Display a doppio schermo】 Dotato di doppie porte HDMI, puoi collegare 2 schermi ed eseguire più programmi contemporaneamente, ottenendo una doppia efficienza. È anche un regalo ideale per compleanno/Natale/Capodanno/Data per gli amanti del PC.

【Grafica potente】 Con la grafica integrata Radeon Vega 3 (frequenza 1200 MHz), 4K a 60 Hz, ti offre un’esperienza televisiva migliore della categoria con una qualità dell’immagine realistica e un’esperienza di utilizzo incredibile, che può essere utilizzata come un media center per guardare film o giocare.

【Supporti multifunzionali】 Con Ethernet LAN 1000Mbps, WIFI 5.0, BT4.0, garantisce una navigazione fluida, modifica dei media, processi di lavoro a reazione rapida. Utilizzare una grande ventola e un doppio tubo di conduzione del calore, rendere più efficiente la dissipazione del calore, garantire la stabilità del sistema e prestazioni silenziose. Supporta Wake On LAN, funzioni di accensione automatica.

[ Details For SER3 R7 3750H ]

【Grande spazio di archiviazione e capacità espandibile】 Installato con RAM DDR4 a doppio canale da 16 GB, 2 slot di memoria accessibili aggiornabili a 64 GB (2 x 32 GB). SSD PCIe M.2 da 500 GB. Puoi espandere lo spazio di archiviazione tramite un HDD/SSD da 2,5 pollici, M.2 2280 NVMe per le tue esigenze.

【Uscita display tripla e grafica Radeon Vega 10】 Tre uscite display 4K a 60 Hz tramite doppio HDMI e tipo C, che ti consentono di multi-tasking facilmente, riproduzione di video in streaming 4K, navigazione web, ufficio commerciale e giochi di luce. Possono fare tutto il desktop in un’altra dimensione.

【Interfaccia compatta e ricca】 Facile da configurare e di piccole dimensioni. Il mini computer Beelink SER è dotato di 1x tipo C, 2x HDMI, 4x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet, jack audio da 3,5 mm. Supporta Wi-Fi, connettività di rete Gigabit Ethernet RJ45, BT4.0, struttura in metallo e design della ventola aiutano anche questo mini PC a funzionare meglio ed efficiente dissipazione del calore.

【Processore e sistema operativo potenti】 Alimentato con CPU Ryzen 7 3750H (4C/8T fino a 4,0 Ghz), che può trasformare la tua scrivania in una potente workstation semplicemente aggiungendo una tastiera e un mouse. Preinstallato con Windows 11 senza bloatware. Supporto Consigli di gioco: Dota 2, Team Fortress, League of Legends, NEW World, Apex Legends.