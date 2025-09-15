22.9 C
Beelink EQR5 Mini PC AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 500GB SSD, WiFi 6

Beelink AMD Ryzen 5 5650U (6C/12T, fino a 4.2GHz), EQR5 Mini Computer W11 Pro, 16G DDR4 RAM/500G M.2 PCIE SSD, Doppio Displays, HDMI,Type-C, USB3.2, WiFi6, BT5.2

Beelink EQR5 Mini Computer: Potenza e Versatilità in Dimensioni Compact

Scopri il Beelink EQR5 Mini Computer con processore AMD Ryzen 5 5650U (6C/12T, fino a 4.2 GHz) e trasforma la tua scrivania in una potente workstation. Questo mini PC è perfetto per una vasta gamma di utilizzi: dal lavoro al gioco, fino all’intrattenimento e alle applicazioni industriali.

Leggero ma Potente

Con un design compatto, il Beelink EQR5 offre prestazioni straordinarie senza occupare troppo spazio. Aggiungi semplicemente tastiera e mouse, e potrai collegare fino a quattro display per un’esperienza visiva coinvolgente e produttiva.

Prestazioni Strabilianti

  • Processore Potente: Con il Ryzen 5 5650U, godrai di performance stabili e rapide, ideali per caricare applicazioni e file senza attese.
  • Ampia Capacità di Archiviazione: Equipaggiato con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe M.2 da 500 GB, il mini PC supporta l’espansione fino a 64 GB di RAM e 2 TB di SSD, garantendo spazio sufficiente per tutti i tuoi progetti.

Connessione e Multimedialità

Grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, la connettività è veloce, sicura e stabile. Inoltre, con la sua scheda grafica Radeon, il Beelink EQR5 supporta risoluzioni UHD 4K a 60Hz, rendendolo ideale per home theater e gaming.

Sicurezza e Supporto

Utilizzabile in vari contesti, dal videointrattenimento alle videoconferenze, il Beelink EQR5 è conforme agli standard di sicurezza FCC, ROHS e CE. Offriamo un supporto professionale di fabbrica di un anno e assistenza clienti disponibile 24 ore su 24.

Vantaggi del Beelink EQR5

  • Design compatto adatto a qualsiasi spazio di lavoro.
  • Velocità e prestazioni elevate per un’esperienza fluida nelle attività quotidiane.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere un mini computer che unisce potenza e praticità. Acquista ora il Beelink EQR5 e porta il tuo lavoro e intrattenimento a un livello superiore!

