Bedoniese United cambia allenatore per rinascere in campo

La Bedoniese United, delusa dal recente 16° posto nel campionato di Terza Categoria, ha deciso di cambiare rotta affidando la panchina a un nuovo allenatore con esperienza in categorie superiori. Pier Paolo Pisi subentra ad Antonio Alfonso Grillo, portando con sé un bagaglio di esperienze significative.

Pisi, che ha guidato diverse squadre in passato – tra cui Colorno in Eccellenza, Il Cervo in Promozione e il Felino –, ha dimostrato di saper affrontare sfide complesse, come evidenziato dalla sua ultima stagione a Felino, dove ha raccolto 21 punti in 15 partite. Il suo arrivo sulla panchina della Bedoniese è stato annunciato attraverso i social del club, che si augura una nuova stagione ricca di successi e ambizioni.

La società punta a un obiettivo ambizioso: il ritorno in Prima Categoria, una categoria che ha visto il campo “Gandi” di Bedonia ospitare partite fino al 2011/2012. L’entusiasmo per questa nuova avventura è palpabile, e la società esprime grande fiducia nel fatto che Pisi possa infondere nuovi stimoli e una mentalità vincente nella squadra.

Con queste premesse, la Bedoniese United si prepara a intraprendere un percorso che, si spera, porterà a risultati soddisfacenti nella prossima stagione.