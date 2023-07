Bedecor Materassino in Poliestere di Microfiber di Alta qualità, Morbido, antiallergico, Facile da Pulire, Bianco 180x200cm

Dal marchio

Bedecor

Il nostro marchio dispone di un team di progettazione professionale per fornire biancheria da letto sana e confortevole.

Come tutti noi sappiamo, un terzo della vita lo si passa dormendo. Un sonno sano e di qualità può rendere la tua famiglia più felice, più armoniosa e piena di amore. Ecco perché Bedecor si dedica a proteggere il dolce dormire di ogni famiglia serena.

Siamo certi del fatto che con la nostra biancheria da letto di alta qualità potrai offrire il riposo migliore alla tua famiglia, contribuendo a garantire anni di felicità.

I coprimaterassi più popolari

Coprimaterasso Microfibra

Confortevole per dormire:Dormite come sopra una nuvola grazie al riempimento ultra soffice.

I nostri prodotti più venduti

I nostri prodotti sono di alta qualità?

Bedecor che si tratti del materiale del tessuto o della tecnologia di lavorazione, esigiamo da noi stessi il rispetto degli standard più elevati. E grazie al regolare scambio di idee per il miglioramento dei prodotti con i clienti, continuiamo a fare ricerca e aggiornare i nostri prodotti.

Perché scegliere Bedecor?

Bedecor è un marchio consolidato presente sul mercato da 16 anni. Durante questi 16 anni, abbiamo venduto biancheria da letto in tutto il mondo e siamo molto amati dalle comunità locali. Quindi, se scegli Bedecor, otterrai qualità eccellente, comfort duraturo e un servizio attento.

Riempitrice di fibre ultra-sottili di alta qualità, per garantire il sonno tranquillo tutta la notte.

Il disegno a trapunte, in modo che il riempitore di fibre ultrafine fissato in ciascuna reticolo, per garantire l’uso a lungo termine, il materasso è ancora piatto.

Quattro angoli della fasciatura del tendine, resistenti, per garantire che il materasso durante l’uso non scivoli.

Formato: 180 x 200 x 4cm. Lavabile in lavatrice a 40 gradi. Il materasso è adatto per una varietà di materassi e letti d’acqua.

Questo prodotto è confezionato sotto vuoto compresso. Dopo aver tolto il prodotto dalla busta di plastica, scuoterlo bene e lasciarlo per 48 ore, recupererà la forma e la morbidezza originali. In alternativa, si può lasciare all’esterno in un’area ventilata e al sole per un perfetto recupero.