Il Bayern Monaco ha ufficialmente annunciato il ritiro della maglia numero 5 in onore di Franz Beckenbauer, deceduto il 7 gennaio a 78 anni. L’annuncio è stato fatto dal presidente del club, Herbert Hainer, durante l’assemblea generale, alla presenza della vedova Heidi e del figlio Joel, suscitando un applauso caloroso. Hainer ha sottolineato che “il numero 5 sarà riservato a un’eredità unica”, evidenziando l’importanza di Beckenbauer nella storia del club.

Hainer ha dichiarato: “Quest’anno il Bayern ha perso la più grande personalità della sua storia”, elogiando Beckenbauer per il suo contributo alla squadra. Ha descritto il campione come colui che ha reso il club sinonimo di grande successo, stile unico e umanità profonda, sia come giocatore che come allenatore, presidente e compagno di squadra. “Avete dato al Bayern uno splendore che continua ad avere un impatto anche oggi”, ha affermato Hainer, insistendo sull’impossibilità di immaginare il Bayern senza Beckenbauer.

Franz Beckenbauer, noto come “Der Kaiser”, ha rivoluzionato la figura del libero negli anni ’60 e ’70 con la sua eleganza e leadership. Durante la sua carriera, ha vinto numerosi titoli con il Bayern, tra cui tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Dopo aver brevemente ricoperto il ruolo di allenatore negli anni ’90, è diventato presidente del club dal 1994 al 2009. Beckenbauer ha anche conquistato la Coppa del Mondo da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990, oltre a svolgere un ruolo chiave nell’organizzazione della Coppa del Mondo 2006 in Germania.

Inoltre, il Bayern ha reso omaggio a Beckenbauer e ad altri membri del club deceduti nell’ultimo anno, tra cui Andreas Brehme, il cui gol decisivo nel 1990 ha portato la Germania alla vittoria in Coppa del Mondo. Il ritiro della maglia numero 5 rappresenta un tributo duraturo all’eredità di Beckenbauer, sottolineando il legame inestinguibile tra il club e la sua icona. La decisione evidenzia l’importanza del contributo di Beckenbauer nel plasmare la storia e il successo del Bayern Monaco.