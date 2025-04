“Beccato con lui” la famosissima ha un nuovo fidanzato, dopo tutto questo tempo da single ritrova l’amore.

Tommaso Zorzi, famoso personaggio televisivo e vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha recentemente dichiarato di essere single ma di aver trovato un nuovo amore, Andrea Consalvo, designer di Miu Miu. Durante un’intervista con Alfonso Signorini nel format YouTube Boom, Zorzi ha parlato delle sue esperienze con i messaggi privati su Instagram, descrivendoli come una sorta di “pesca a strascico”. A 30 anni, ha affermato di non avere intenzione di lasciarsi andare in merito alla sua vita sentimentale, una sfera che ha sempre trattato con riserbo.

Il settimanale Chi ha confermato la nuova relazione di Zorzi, pubblicando foto che lo ritraggono insieme a Consalvo a Milano, segnando l’inizio di un nuovo capitolo dopo la sua lunga relazione con Stanzani. I paparazzi hanno documentato momenti di intimità, evidenziando un cambiamento significativo nella vita sentimentale dell’influencer.

Zorzi ha recentemente riflettuto sulla sua relazione con Stanzani, durata oltre un anno, affermando che la rottura ha rappresentato la fine di un ciclo importante della sua vita. Ha riconosciuto di avere avuto comportamenti egocentrici, prendendo decisioni senza coinvolgere il suo ex compagno, e ha manifestato un desiderio di essere percepito come una persona autentica e genuina.

Questa crescita personale e la sincerità riguardo al suo narcisismo rivelano un lato vulnerabile dell’influencer. Con la nuova relazione con Andrea Consalvo e le importanti riflessioni sulla sua storia passata, Zorzi sembra trovarsi in un periodo di transizione, puntando a una maggiore consapevolezza di sé e delle sue relazioni.