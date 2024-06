“Beccato con la famosissima” Enrico Papi non si nasconde più, il conduttore pizzicato con la sua nuova fiamma di 35 anni più giovane: la conosciamo molto bene 

A finire sulla prima pagina del gossip oggi è lui, il presentatore tra i più simpatici e amati di sempre, specie se pensiamo a tutti gli anni in Mediaset e ai numerosi programmi con lui. Enrico Papi è oggi uno dei protagonisti del nuovo numero del settimanale ‘Chi’. Il perché? Baci e coccole con una nuova storia.

Papi, nelle foto, appare accompagnato da Claudia Motta, modella di 24 anni. Il presentatore, che è a lavoro per il piccolo schermo con il programma Tilt, è stato immortalato dai paparazzi mentre si godeva una vacanza a Formentera con la modella. La giovane aveva partecipato brevemente all’Isola dei Famosi l’anno scorso, reality show per il quale Papi stava in studio come opinionista.

Secondo la rivista, i due si sarebbero conosciuti proprio in occasione di questo programma e non hanno cercato di nascondere la loro relazione. Appena un anno fa, Enrico Papi festeggiava i 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino e recentemente aveva rivelato come fosse diventato un rapporto diventato più spento. Davanti ai fotografi di ‘Chi’, il conduttore è stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna. Baci, abbracci e carezze con Claudia Motta, senza troppa discrezione.

La rivista afferma che Enrico Papi, abbia usato il cappellino e gli occhiali da sole ma non è stato comunque facile passare inosservato. La casa dove hanno soggiornato durante la vacanza sarebbe la stessa utilizzata dal presentatore con la moglie. Di sicuro siamo davanti a una netta separazione dalla Schifino.

In un’intervista dello scorso anno, Enrico Papi aveva in qualche modo “anticipato” dei temi che risultano spiattellati in prima pagina. Il conduttore televisivo aveva detto: “Il tradimento è sopravvalutato, la fedeltà è dello spirito, non del corpo”. Insomma, restano dubbi su una separazione avvenuta naturalmente o con l’ingresso improvviso della giovane Claudia Motta.

Chi è allora l’influencer fotografata con Papi? La modella ha 24 anni ed è diventata nota come Miss Mondo Italia nel 2021. Claudia Motta nata a Roma e ha lavorato in televisione come volto di Tiki Taka e Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ma deve la sua maggiore popolarità all’Isola dei Famosi, dove ha partecipato nel 2023, abbandonando però dopo pochi giorni per un infortunio.