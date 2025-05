Beccato con il Rivale di Affari Tuoi: Ecco Cosa È Successo!

Un video girato negli studi del programma musicale “Don’t Forget the Lyrics” ha catturato l’attenzione del web, mostrando il conduttore Gabriele Corsi e Pasquale Romano, noto come il ‘Dottore’ di “Affari Tuoi”, impegnati in un inaspettato duetto. I due hanno eseguito “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori, suscitando sorpresa tra i fan. La presenza di Romano in questo programma, che va in onda nella stessa fascia oraria di “Affari Tuoi” su Rai1, ha sollevato interrogativi.

Tuttavia, non si tratta di un “tradimento” del Dottore, poiché Romano è anche autore televisivo per “Don’t Forget the Lyrics”. Le registrazioni di “Affari Tuoi” avvengono in anticipo, consentendo a Romano di partecipare ad altri progetti durante la sua disponibilità. È noto che il Dottore ha sempre mostrato un lato giocoso, sia nel suo programma che nei siparietti comici con Stefano De Martino. Con il video ora virale, rimane da vedere come il conduttore reagirà alla performance canora del Dottore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it