“Beccata con lui” Chiara Ferragni dimentica Fedez, ora nella vita dell’imprenditrice ci sarebbe un altro uomo

Le ultime notizie che riguardano i Ferragnez non sono positive per tutti coloro che hanno sperato nel ritorno di fiamma di questa coppia. Lui sembra essersi consolato con diverse ragazze mentre lei è stata beccata con un altro.

Con chi è uscita Chiara Ferragni?

La svolta nella vita dei Ferragnez: Chiara Ferragni beccata con un altro

Per qualcuno la fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe stata una semplice crisi passeggera che si sarebbe risolta nel giro di pochi mesi. A quanto pare, però, le cose sono più complicate del previsto in quanto Fedez sembra essersi lasciato tutte alle spalle.

Il rapper è stato beccato in compagnia di diverse ragazze nei giorni scorsi, tra cui la bellissima modella francese Garance Authié. In molti si sono stupiti della facilità con la quale lo stesso ha cominciato a guardarsi attorno, lasciando indietro i Ferragnez e tutto il resto.

Chiara si è invece focalizzata sulla sua famiglia e sul lavoro, visti i guai giudiziari in cui si è imbattuta nell’ultimo periodo dell’anno. Che dire, ognuno ha le sue priorità, anche se anche le bella influencer potrebbe nascondere degli scoop.

Con chi è stata beccata Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni potrebbe essersi avvicinata ad un altro uomo, anche se ha deciso di mantenere il riserbo su questa situazione. Ovviamente non si hanno delle informazioni in merito a questa notizia, ma pare che il settimanale Gente abbia beccato l’imprenditrice digitale in dolce compagnia.

Lei ed un gentleman ignoto sono stati beccati in un ristorante di Milano a Porta Genova. I due dopo il pranzo si sarebbero divisa, prendendo strade separate già prima di uscire dal locale. Non possiamo sapere se tra i due ci sia in corso qualcosa o se si tratta semplicemente di un incontro lavorativo con un nuovo sponsor. Non ci resta che attendere qualche news per scoprirlo.