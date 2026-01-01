Bebè vip in arrivo in Italia

Mentre alcuni stanno facendo il bilancio dei mesi passati e altri si preparano a fare propositi per l’anno nuovo, molte persone stanno aspettando con ansia l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Infatti, diverse influencer e donne dello spettacolo stanno aspettando un figlio. Tra queste c’è Federica Pellegrini, che ha recentemente annunciato di essere incinta della sua seconda bambina con una foto del pancione e la scritta: “Inaspettata come le sorprese più belle”.

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, sta entrando nell’ottavo mese di gravidanza e sta aspettando una bambina che ha già battezzato Aurora. Dopo un inizio di gravidanza difficile a causa di un’infezione all’appendice, ora Mercedesz si sta godendo gli ultimi mesi di attesa insieme al compagno Alessio Salata. Ha rivelato di aver dovuto combattere l’infezione con gli antibiotici e di dover seguire una dieta speciale fino a febbraio. Ora si sta preparando a incontrare la sua piccola Aurora.