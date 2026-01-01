4.8 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Gossip

Bebè vip in arrivo in Italia

Da stranotizie
Bebè vip in arrivo in Italia

Mentre alcuni stanno facendo il bilancio dei mesi passati e altri si preparano a fare propositi per l’anno nuovo, molte persone stanno aspettando con ansia l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Infatti, diverse influencer e donne dello spettacolo stanno aspettando un figlio. Tra queste c’è Federica Pellegrini, che ha recentemente annunciato di essere incinta della sua seconda bambina con una foto del pancione e la scritta: “Inaspettata come le sorprese più belle”.

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, sta entrando nell’ottavo mese di gravidanza e sta aspettando una bambina che ha già battezzato Aurora. Dopo un inizio di gravidanza difficile a causa di un’infezione all’appendice, ora Mercedesz si sta godendo gli ultimi mesi di attesa insieme al compagno Alessio Salata. Ha rivelato di aver dovuto combattere l’infezione con gli antibiotici e di dover seguire una dieta speciale fino a febbraio. Ora si sta preparando a incontrare la sua piccola Aurora.

Articolo precedente
Rivolta in Iran
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.