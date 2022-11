Bebe Rexha fischiata all’NFL Thanksgiving Halftime Show

Proprio com’è successo a Meghan Trainor con Made You Look, anche Bebe Rexha ha avuto la sua rinascita con la hit di David Guetta I’m Good (Blue). E proprio la hit firmata dal produttore francese è stata scelta dalla cantante per esibirsi all’NFL Thanksgiving Halftime Show.

Dimenticate i palchi giganti e le scenografie faraoniche degli Halftime Show dei Super Bowl, perché Bebe Rexha ieri si è dovuta esibire in un angolino dello stadio, mentre il pubblico è stato costretto a vedere la performance su dei mega schermi. Insomma, una poracciata. Infatti – nonostante l’esibizione sia stata gradevole – la popstar ha ricevuto più fischi che applausi e la cosa non è sfuggita ai telespettatori, che si sono presi gioco di lei. Comunque nulla di grave, non siamo davanti ad un caso come quello di Fergie e il massacro dell’inno americano, qui i fischi erano solo per il palco.

“Ragazzi sono delusa perché Mean To Be meritava un Grammy. Io non conosco il criterio con cui assegnano questi premi, però posso dirvi che tutto ruota sui soldi. Chi paga ottiene nomination e award. Se non ho vinto con questo pezzo allora non vincerò più. Ma ripeto che alla base di tutto c’è il denaro.

Il mio orientamento? Credo che si tratti di una scala e di sfumature. Io in passato sono stata con delle donne. Anzi voglio svelarvi un segreto, alcune di queste ragazze sono famose. Ovviamente non posso e non voglio fare i loro nomi pubblicamente. Vi prego non chiedetemi come si chiamano. Anche se le persone adorerebbero questa cosa, però non posso. Se mi sono innamorata di una donna? Sì certo che è successo. Ma in questo momento, ho una relazione con un ragazzo. Sai, l’attrazione è una cosa complicata, io mi baso molto su chi mi ispira e per me non ha importanza il fatto che sia un uomo. Però non amo le etichette, non mi piace essere messa in una categoria. Anche se so bene che molti lo trovano rassicurante e va bene così”.