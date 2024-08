Bebe Rexha, dramma in aeroporto: minacciata e bandita perché albanese

Nuovo dramma per Bebe Rexha. Un anno fa la popstar è finita al pronto soccorso a New York dopo che un folle le ha lanciato un cellulare in faccia, mentre il mese scorso un altro pazzo ha provato a lanciarle degli oggetti durante un concerto. Questa volta invece l’incidente è accaduto in un aeroporto tedesco.

Bebe Rexha in lacrime in aeroporto.

Oggi pomeriggio Bebe Rexha si trovava in aeroporto a Monaco, quando un addetto alla sicurezza l’ha minacciata e le ha vietato di salire a bordo dell’aereo. L’uomo si sarebbe agitato perché la cantante gli ha parlato in albanese: “Sono stata minacciata perché pensavo che l’agente di sicurezza fosse albanese. Gli ho parlato in albanese chiedendogli dove prendere il mio biglietto e ora mi sta vietando di salire a bordo del volo”.

L’artista ha anche aggiunto che nessuna delle dipendenti Lufthansa presenti sul posto ha fatto qualcosa per aiutarla: “Credo che questo sia un crimine d’odio perché sono albanese. Non mi ha lasciato usare il suo nome. Ha continuato ad abusare mentalmente di me per farmi sentire come se fosse più potente di quanto non fosse. Nessuna delle donne della Lufthansa presenti è intervenuta o ha fatto qualcosa per fermarlo. Lui non mi ha dato il suo nome, ma ho scoperto che lavora per ATSG, una compagnia che controlla i documenti per i passeggeri della Lufthansa“.

I fan della donna si sono allarmati e alcuni hanno anche contattato l’aeroporto di Monaco per chiedere di intervenire e di assicurarsi che la 34enne fosse sana e salva e che riuscisse a tronare a casa con un aereo della compagnia di cui fa parte l’agente che l’ha minacciata. Il Daily Mail ha provato a contattare i portavoce della Lufthansa, ma al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni su quello che è successo in queste ore.