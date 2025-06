Offerta di Lavoro: Beauty Advisor – Farmacia Boots, Milano

Posizione: Beauty Advisor

Tipologia Contrattuale: Full-time e Part-time (30 ore settimanali)

Sede: Milano, Centro Città

Descrizione dell’Offerta:

La Farmacia Boots di Milano è alla ricerca di un Beauty Advisor appassionato e competente per unirsi al nostro team. Se hai almeno un anno di esperienza nel settore Beauty e Skincare, preferibilmente in contesti di Farmacia o Parafarmacia, questa è l’occasione che fa per te!

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa di almeno 1 anno nel settore Beauty e Skincare

Ottime capacità di comunicazione e relazione con i clienti

Conoscenza dei prodotti cosmetici e delle tecniche di vendita

Passione per il benessere e la bellezza

Cosa Offriamo:

Un ambiente di lavoro stimolante nel cuore di Milano

Opportunità di crescita professionale in un team dinamico

Invito a Candidarsi:

Se sei pronto a mettere la tua passione per la bellezza al servizio dei nostri clienti, inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione. Unisciti a noi in Farmacia Boots e contribuisci a creare esperienze indimenticabili per i nostri clienti!