Beauty Advisor cercasi

KIKO MILANO è un marchio italiano di cosmetica, fondato nel 1997. Operiamo nel settore del commercio al dettaglio con oltre 1200 prodotti di make-up e trattamenti viso e corpo a prezzi competitivi. Siamo leader in Italia e tra i più prestigiosi in Europa.

Il tuo ruolo in KIKO:

Sei dinamico e intraprendente?

Ami il make-up e essere alla moda?

Vuoi far parte della nostra KIKO Tribe?

I nostri Beauty Advisor offrono ai clienti la migliore esperienza in store, permettendo di esprimere la propria personalità e bellezza. Il nostro store di Trieste in via Dante ti aspetta!

Cosa cerchiamo:

Passione per il retail e il make-up

Orientamento al cliente e ai risultati di vendita

Supporto all’organizzazione dello store con standard di qualità

Flessibilità e capacità di lavorare in team

Requisiti:

Esperienza pregressa nel Retail/Make-up/Moda

Buone capacità di leadership

Conoscenza di strumenti informatici

Conoscenza della lingua inglese (preferibile)

Certificazione di corsi make-up artist (preferibile)

KIKO promuove le pari opportunità, dedicando attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni sono aperte anche a candidati delle Categorie Protette (l.68/99).

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!