24.6 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Lavoro

Beauty Advisor cercasi

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

KIKO MILANO è un marchio italiano di cosmetica, fondato nel 1997. Operiamo nel settore del commercio al dettaglio con oltre 1200 prodotti di make-up e trattamenti viso e corpo a prezzi competitivi. Siamo leader in Italia e tra i più prestigiosi in Europa.

Il tuo ruolo in KIKO:

  • Sei dinamico e intraprendente?
  • Ami il make-up e essere alla moda?
  • Vuoi far parte della nostra KIKO Tribe?

I nostri Beauty Advisor offrono ai clienti la migliore esperienza in store, permettendo di esprimere la propria personalità e bellezza. Il nostro store di Trieste in via Dante ti aspetta!

Cosa cerchiamo:

  • Passione per il retail e il make-up
  • Orientamento al cliente e ai risultati di vendita
  • Supporto all’organizzazione dello store con standard di qualità
  • Flessibilità e capacità di lavorare in team

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nel Retail/Make-up/Moda
  • Buone capacità di leadership
  • Conoscenza di strumenti informatici
  • Conoscenza della lingua inglese (preferibile)
  • Certificazione di corsi make-up artist (preferibile)

KIKO promuove le pari opportunità, dedicando attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni sono aperte anche a candidati delle Categorie Protette (l.68/99).

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

Impiegato/a Health & Safety Assistant

Ruolo: Health & Safety Assistant, supporto amministrativo per sicurezza. Requisito: esperienza in sicurezza sul lavoro. Beneficio: formazione continua e modalità agile di lavoro.

Articolo precedente
“Tragedia a Sumy: Droni Russi colpiscono una Famiglia, l’Ue Riaffirma Sostegno all’Ucraina”
Articolo successivo
Terremoto 6.9 nelle Filippine: Crollo della Chiesa di Santa Rosa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.