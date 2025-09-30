Beauty Advisor cercasi

KIKO MILANO è un marchio italiano di cosmetica, fondato nel 1997. Operiamo nel settore del commercio al dettaglio con oltre 1200 prodotti di make-up e trattamenti viso e corpo a prezzi competitivi. Siamo leader in Italia e tra i più prestigiosi in Europa.
Il tuo ruolo in KIKO:
- Sei dinamico e intraprendente?
- Ami il make-up e essere alla moda?
- Vuoi far parte della nostra KIKO Tribe?
I nostri Beauty Advisor offrono ai clienti la migliore esperienza in store, permettendo di esprimere la propria personalità e bellezza. Il nostro store di Trieste in via Dante ti aspetta!
Cosa cerchiamo:
- Passione per il retail e il make-up
- Orientamento al cliente e ai risultati di vendita
- Supporto all’organizzazione dello store con standard di qualità
- Flessibilità e capacità di lavorare in team
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel Retail/Make-up/Moda
- Buone capacità di leadership
- Conoscenza di strumenti informatici
- Conoscenza della lingua inglese (preferibile)
- Certificazione di corsi make-up artist (preferibile)
KIKO promuove le pari opportunità, dedicando attenzione all’integrazione delle persone con disabilità. Le posizioni sono aperte anche a candidati delle Categorie Protette (l.68/99).
Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!
