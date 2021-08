I fan di Beautiful (di vecchia data, ma perché no, anche di nuova) saranno felicissimi di sapere che dal prossimo mese sarà disponibile gratuitamente per tutti la prima stagione.

A distanza di 34 anni di attività e circa 9000 episodi (nel dettaglio ad oggi sono 8580) la produzione della soap opera ha deciso di rendere di nuovo visibile la primissima stagione direttamente su YouTube.

Ogni giorno alle 9.00 del mattino americana (ore 15 in Italia), sarà possibile rivedere in lingua originale le puntate che hanno dato il via a questa infinita soap opera con Brooke Logan, Ridge Forrester e Caroline Spencer, interpretati rispettivamente da Katherine Kelly Lange, Ronn Moss e Joanna Johnson.

L’amore fra Ridge e Caroline e poi Ridge e Brooke è infatti la trama principale su cui si basa la prima stagione, che vede nel cast anche Thorne (interpretato da Clayton Norcross) ed i coniugi Eric (John McCook) e Stephanie (Susan Flannery).

In Italia il primo episodio di Beautiul è andato in onda il 4 giugno 1990 su Rai2.

Beautiful compie 30 anni: ecco il video della primissima puntata https://t.co/NMtMVNVsXd — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 13, 2021

In questi 30 anni di soap opera ne abbiamo viste davvero di tutte, compresi manichini usati al posto delle persone per registrare le scene d’intimità ai tempi delle restrizioni del Covid. Perché nessuno può mettere Beautiful in un angolo, b*tches. Neanche una pandemia.