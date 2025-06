Beautiful: Le Riprese a Capri e Napoli nel 2025

Il cast della soap opera Beautiful è attualmente a Capri per girare puntate speciali ambientate in Italia. Le riprese, che si tengono dal 28 al 31 maggio, coinvolgono circa 90 persone tra attori e staff e si svolgono in dieci location, tra cui Napoli e Capri.

I luoghi iconici di Napoli scelti per le riprese includono Piazza Municipio, Via Chiaia, Castel Nuovo e Borgo Marinari, mentre a Capri ci saranno scene nei pressi dei Faraglioni e in altre aree caratteristiche. Tra i protagonisti presenti sul set figurano Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester). Jack Wagner ritorna nel ruolo di Nick Marone dopo dieci anni di assenza. Le nuove puntate andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025 e su Canale 5 in Italia nel 2026.

Katherine Kelly Lang ha espresso entusiasmo per il suo ritorno in Italia, definendo Napoli una città ricca di cultura. Ha inoltre manifestato il desiderio di lavorare a un film italiano, citando i registi Manetti Bros come una possibile collaborazione.

Non è la prima volta che Beautiful sceglie l’Italia per le sue riprese; in passato la soap ha girato scene in diverse località italiane, tra cui il Lago di Como, Venezia e Roma. Queste riprese hanno sempre riscosso successo, grazie anche ai suggestivi scenari che arricchiscono le trame della serie.

