I produttori di Beautiful, come ben ricorderete, per continuare a girare in totale sicurezza le scene d’amore in tempo di CoronaVirus avevano ben pensato di far realizzare dei manichini con sembianze umane da utilizzare per i baci o per le scene a letto insieme.

Il primo video di un bacio fra attore e manichino (più precisamente fra l’attore che interpreta Ridge Forrester ed il manichino con le sembianze di Brooke Logan) potete recuperarlo premendo qua e risale ai primi di agosto.

Ora però la situazione si è evoluta ed un manichino in particolare, quello di Hope, non sarà più usato semplicemente per le scene d’amore, ma ha preso ufficialmente “vita” diventando a tutti gli effetti un “personaggio” di scena.

La bambola, infatti, ha fatto il suo debutto nelle puntate americane, come riporta il portale TwittamiBeautiful.

“Nel frattempo, mentre Liam raggiunge Hope e lo aggiorna di aver risolto con Steffy e Finn, lei risponde di essere felice nel constatare che anche Thomas sembra non essere più ossessionato da lei, non immaginando quello che sta avvenendo a casa di Vinny, dove Thomas ha portato il pacco che gli ha appena consegnato Charlie, arrivato per lui alla FC. Scartando lo scatolone, Thomas tira fuori, infatti, una bambola con le sembianze di Hope”.

Beautiful che incontra Norman Bates e che ricicla i manichini per le scene d’amore.

Quanto amo il trash americano.