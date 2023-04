Beautiful: il cast a Roma per girare alcune puntate

Il cast di Beautiful nei prossimi giorni arriverà a Roma per girare alcune puntate. A parlare è stato l’Hollywood Reporter che ha così scritto:

“Secondo alcune indiscrezioni sarà Roma la città scelta per ospitare la puntata italiana dello show, trasmesso nel nostro paese da Canale5, che negli Stati Uniti ha superato una settimana fa la soglia record dei 9000 episodi. Sarebbe in corso in questi giorni la selezione delle comparse: oltre a Piazza Navona, Piazza di Spagna e Colosseo la troupe potrebbe spostarsi al Gianicolo e in altre location significative della Capitale”.

Le giornate di riprese sarebbero quelle del 15 del 16 e del 17 maggio e coinvolgerebbero sette dei principali attori. Nella nostra Capitale arriveranno infatti Katherine Kelly Lang (che interpreta Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas) eLawrence Saint-Victor (Carter).

Beautiful, nel 2013 le puntate girate in Puglia

Questa non è la prima volta che il cast di Beautiful viene in Italia a girare alcuni episodi. L’ultima volta è accaduto nel 2013 quando furono realizzati ben dieci episodi in Puglia girati tutti fra Polignano a Mare, Alberobello e Fasano. In quell’occasione come argomento principale ci furono le nozze di Hope e Liam e quelle di Ridge e Brooke. A sposare le due coppie fu chiamato l’attore toscano Luca Calvani, ora fresco di coming out.