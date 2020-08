La soap opera Beautiful – che dopo 33 anni si è presa per la prima volta una pausa a causa del CoronaVirus – è tornata in onda negli Stati Uniti d’America con le nuove puntate.

Ovviamente, come spiegato tempo fa dal produttore esecutivo Bradley Bell al New York Post, gli attori nell’era del Covid-19 non possono avvicinarsi troppo fra loro, né tantomeno abbracciarsi o baciarsi. Per questo motivo dopo lunghe riunioni hanno optato per l’uso dei manichini.

“Abbiamo avuto l’idea che, se gli attori non riescono a toccarsi e non riesci a farli apparire vicini, allora è un vero problema, quindi abbiamo pensato di contattare alcuni dei mariti e delle mogli degli attori e chiedere loro se sarebbero stati disponibili a girare le scene del bacio. Alcuni erano interessati; abbiamo usato controfigure per le acrobazie prima, ma questa è la prima volta che abbiamo avuto controfigure per i baci. Saranno testati e ci assicureremo che sia sicuro e che marito e moglie si sentano a proprio agio nel baciare e quindi potremmo avere dei baci molto caldi nello show. Con i trucchi e la modifica della fotocamera, sembrerà come se fosse il nostro protagonista con la sua protagonista”.

Detto, fatto.

La prima bambola gonfiabile ad aver fatto il suo debutto nello show è quella di Brooke Logan, che Ridge ha dovuto abbracciare e baciare. Al contrario Brooke non ha baciato il manichino di Ridge, bensì suo marito “imparruccato” come l’attore.

“Povero Thorsten [l’interprete di Ridge Forrester, ndr] ha dovuto baciare un manichino con una parrucca in testa” – ha scritto Katherine Kelly Lang su Instagram – “Ma ottimo lavoro anche a Thorsten per avercela fatta. E complimenti a Beautiful per aver capito come fare“.

Ecco il video incriminato: