Beats Solo 4 Wireless: 50 Ore, Bluetooth, Slate Blue

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€229.95 – €164.49
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Beats Solo 4 Wireless Bluetooth On-Ear Headphones Compatible with Apple and Android – Up to 50 Hours Playtime – Slate Blue
Vivi il suono, libero dai fili.
I Beats Solo 4 Wireless uniscono un design di culto a una tecnologia audio avanzata, per un’esperienza di ascolto totale. Architettura acustica personalizzata e trasduttori potenziati regalano un sound Beats potente e autentico, che ti avvolge grazie all’audio spaziale personalizzato che segue i tuoi movimenti.
Il comfort è pensato per durare. La fascia Flex-grip e le copriorecchie regolabili si adattano perfettamente al tuo capo, mentre i cuscinetti morbidissimi garantiscono un’usura piacevole dall’alba a notte fonda.
Perfetti per la tua vita quotidiana, offrono:
- Fino a 50 ore di autonomia e, con la ricarica rapida Fast Fuel, solo 10 minuti ti regalano altre 5 ore di musica.
- Compatibilità universale con pairing immediato sia per dispositivi Apple che Android, per una connessione senza pensieri.
La qualità non si ferma alla riproduzione. Disporre di microfoni integrati ti consente di gestire chiamate nitide e interagire con l’assistente vocale in modo chiaro. Grazie al Bluetooth di Classe 1, godi di una connessione wireless a più ampio raggio e incredibilmente stabile, oppure colleghi il cavo USB-C o jack 3.5mm per un audio in alta risoluzione senza perdita di qualità.
Non sono solo cuffie, sono la tua colonna sonora quotidiana. Catturala.
