Beats Pill, Altoparlante Bluetooth Waterproof

Beats Pill – Altoparlante Bluetooth wireless e Caricatore portatile tramite USB-C, Fino a 24 ore di autonomia della batteria, resistente all’acqua IP67, compatibile con Apple e Android – Rosso deciso
Scopri il Suono Potente di Beats Pill
Beats Pill è l’altoparlante Bluetooth wireless che ti offre un suono potente e avvolgente. Il woofer personalizzato, di dimensioni maggiori, sposta il 90% di volume d’aria in più, garantendo così una maggiore potenza e un basso più profondo e pieno.
Autonomia e Resistenza
Con una batteria che dura fino a 24 ore, puoi goderti la tua musica per l’intera giornata. Inoltre, puoi utilizzare Beats Pill per caricare il tuo telefono o altri dispositivi tramite cavo USB-C. Questo altoparlante portatile è anche resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP67, e presenta una cover in silicone morbido e un lanyard rimovibile, rendendolo facile da portare con te.
Vantaggi Pratici
- Goditi un suono di alta qualità con la tecnologia di tweeter ridisegnata per stabilità e toni medi pieni.
- Minimizza la distorsione alle basse frequenze, anche a volumi alti, grazie al materiale e alla struttura del woofer.
Connettività e Compatibilità
Beats Pill è compatibile con dispositivi Apple e Android, offrendo un’accoppiata istantanea con un solo tocco, accoppiamento automatico con altri dispositivi e la funzione “Dove si trova” o “Trova il mio dispositivo”. Puoi anche rispondere a chiamate e attivare l’assistente vocale direttamente dall’altoparlante.
Acquista Ora e Scopri il Piacere della Musica
Non aspettare oltre per vivere l’esperienza del suono potente e della libertà di ascolto con Beats Pill. Acquista ora e scopri come la musica può essere ancora più emozionante!
