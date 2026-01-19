11.6 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Offerte

Beats Pill, Altoparlante Bluetooth Waterproof

Da stranotizie
Beats Pill, Altoparlante Bluetooth Waterproof

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €169.95 – €138.00

⭐ Valutazione: 5 / 5

Beats Pill – Altoparlante Bluetooth wireless e Caricatore portatile tramite USB-C, Fino a 24 ore di autonomia della batteria, resistente all’acqua IP67, compatibile con Apple e Android – Rosso deciso

Scopri il Suono Potente di Beats Pill

Beats Pill è l’altoparlante Bluetooth wireless che ti offre un suono potente e avvolgente. Il woofer personalizzato, di dimensioni maggiori, sposta il 90% di volume d’aria in più, garantendo così una maggiore potenza e un basso più profondo e pieno.

Autonomia e Resistenza

Con una batteria che dura fino a 24 ore, puoi goderti la tua musica per l’intera giornata. Inoltre, puoi utilizzare Beats Pill per caricare il tuo telefono o altri dispositivi tramite cavo USB-C. Questo altoparlante portatile è anche resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP67, e presenta una cover in silicone morbido e un lanyard rimovibile, rendendolo facile da portare con te.

Vantaggi Pratici

  • Goditi un suono di alta qualità con la tecnologia di tweeter ridisegnata per stabilità e toni medi pieni.
  • Minimizza la distorsione alle basse frequenze, anche a volumi alti, grazie al materiale e alla struttura del woofer.

Connettività e Compatibilità

Beats Pill è compatibile con dispositivi Apple e Android, offrendo un’accoppiata istantanea con un solo tocco, accoppiamento automatico con altri dispositivi e la funzione “Dove si trova” o “Trova il mio dispositivo”. Puoi anche rispondere a chiamate e attivare l’assistente vocale direttamente dall’altoparlante.

Acquista Ora e Scopri il Piacere della Musica

Non aspettare oltre per vivere l’esperienza del suono potente e della libertà di ascolto con Beats Pill. Acquista ora e scopri come la musica può essere ancora più emozionante!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Beats Pill, Altoparlante Bluetooth Waterproof

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €169.95 - €138.00 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Beats Pill - Altoparlante Bluetooth…

Tastiera Apple Magic – Inglese

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €119.00 - €102.89 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Apple Magic Keyboard - English…

18-105mm F4G OSS Zoom Lens

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.00 ⭐ Valutazione: / 5 Sony SELP18105G - 18-105mm F4G OSS Zoom Lens…

Elastico Jegging Donna, Vita Media, Senza Zip

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.00 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Women's Elastic Jegging without Zip with…

Cavo DisplayPort-HDMI 4K 30Hz, connectors dorati

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €10.22 - €9.21 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics DisplayPort (Source) to…

Articolo precedente
Giovani e gaming online in Italia
Articolo successivo
Addio Valentino: Capri piange il suo re
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.