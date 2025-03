Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore – Resistenza IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Grigio Salvia

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

179,99€ - 159,99€

(as of Mar 23, 2025 01:10:38 UTC – Details )

Prezzo:







Alette di sicurezza flessibili per garantire comfort e stabilità durante tutta la giornata

Piattaforma acustica personalizzata, per un suono potente e bilanciato

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per sentirti al centro dei film, della musica e dei giochi

Due diverse modalità di ascolto: cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza

Dotati del chip Apple H1 per passaggio automatico da un dispositivo all’altro, Condivisione dell’audio (con un altro paio di cuffie Beats o Apple AirPods) e comando “Ehi Siri”

Auricolari resistenti all’acqua e al sudore (con rating IPX4)

Fino a 6 ore di ascolto (fino a 24 ore in combinazione con la custodia di ricarica tascabile)

Chiamate di alta qualità e interazione con l’assistente vocale grazie ai microfoni integrati

Bluetooth di Classe 1, senza rivali nel settore, per un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione

Contenuto della confezione – Beats Fit Pro: auricolari true wireless con cancellazione del rumore, custodia di ricarica abbinata, copriauricolari in tre misure, cavo di ricarica da USB-C a USB-C, guida rapida, scheda di garanzia. (Alimentatore USB‑C in vendita separatamente)