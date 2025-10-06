20.8 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Buone Notizie

Beatrix de Rijk, pioniera dell’aviazione nei Paesi Bassi

Da StraNotizie
Beatrix de Rijk, pioniera dell’aviazione nei Paesi Bassi

Oggi celebriamo il pionieristico traguardo di Beatrix de Rijk, la prima donna olandese a conseguire una licenza di pilotaggio. Nata a Surabaya, da madre giavanese e padre olandese, Beatrix si distinse anche come la prima donna nei Paesi Bassi a guidare un’auto tedesca, prima di optare per una motocicletta NSU, rinunciando così alla sua eredità per partire alla volta di Parigi.

Sotto la guida dei fratelli René e Marcel Hanriot, Beatrix seguì corsi di volo, spendendo 2.000 franchi. In un’intervista, descrisse l’aereo Hanriot come un “mucchio di assi e cavi”, con un motore fragile. Superò l’esame di volo a 100 metri di altitudine e, il 6 ottobre, ricevette la Licenza di Pilota n. 652 dall’Aero Club di Francia, diventando la prima donna olandese e la sesta al mondo a ottenere questo riconoscimento. Sul suo documento, modificò la data di nascita a 1888, poiché le veniva richiesta frequentemente.

Nel 1948, Beatrix e altri pionieri dell’aviazione furono invitati a un evento celebrativo per il 40° anniversario dell’Associazione dell’Aviazione Olandese. Quattro anni dopo, fu omaggiata in occasione dell’anniversario della sua licenza.

In aggiunta, altre importanti avvenimenti storici sono avvenuti nel corso degli anni: dal debutto dell’opera “Euridice” a Firenze, all’annuncio della disponibilità del vaccino orale contro la poliomielite da parte di Albert Sabin, fino alla celebrazione dell’apertura del Moulin Rouge a Parigi. Oggi segna anche il compimento del primo giro del mondo a energia umana da parte di Jason Lewis, un’impresa che ha richiesto oltre 13 anni.

Articolo precedente
Gli Scippi in concerto a Cremona: viaggio nella musica italiana
Articolo successivo
Koala e cane: dolce amicizia in Australia sorprende tutti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.