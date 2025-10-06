Beatrix de Rijk, pioniera dell’aviazione nei Paesi Bassi

Oggi celebriamo il pionieristico traguardo di Beatrix de Rijk, la prima donna olandese a conseguire una licenza di pilotaggio. Nata a Surabaya, da madre giavanese e padre olandese, Beatrix si distinse anche come la prima donna nei Paesi Bassi a guidare un’auto tedesca, prima di optare per una motocicletta NSU, rinunciando così alla sua eredità per partire alla volta di Parigi.

Sotto la guida dei fratelli René e Marcel Hanriot, Beatrix seguì corsi di volo, spendendo 2.000 franchi. In un’intervista, descrisse l’aereo Hanriot come un “mucchio di assi e cavi”, con un motore fragile. Superò l’esame di volo a 100 metri di altitudine e, il 6 ottobre, ricevette la Licenza di Pilota n. 652 dall’Aero Club di Francia, diventando la prima donna olandese e la sesta al mondo a ottenere questo riconoscimento. Sul suo documento, modificò la data di nascita a 1888, poiché le veniva richiesta frequentemente.

Nel 1948, Beatrix e altri pionieri dell’aviazione furono invitati a un evento celebrativo per il 40° anniversario dell’Associazione dell’Aviazione Olandese. Quattro anni dopo, fu omaggiata in occasione dell’anniversario della sua licenza.

