BEATrio: il nuovo viaggio musicale tra America e Colombia

Béla Fleck, Edmar Castañeda e Antonio Sánchez presentano il loro nuovo album “BEATrio”, pubblicato dall’etichetta Thirty Tigers. Fleck, noto al pubblico jazz per la sua collaborazione con Chick Corea, ha un percorso artistico caratterizzato dalla fusione di diversi generi musicali. Con “BEATrio”, il banjoista americano unisce le forze con l’arpista colombiano e il batterista messicano, consolidando una formazione che promuove una paternità musicale condivisa.

Il titolo del disco riflette le iniziali dei tre musicisti. La loro intesa è emersa già durante le esibizioni al Blue Note di New York, prima della registrazione. Fleck, riconosciuto per la sua curiosità e versatilità, ha sempre superato i confini delle categorie musicali, avendo suonato in vari ambiti, dalla musica classica alla world music.

Nonostante la particolare strumentazione, l’alchimia tra i tre musicisti è palpabile. Castañeda porta un tocco latino, mentre Sánchez si propone come una macchina ritmica creativa. Fleck, compositore di una parte dei brani, esplora generi come country, blues e bluegrass, portando tutto il gruppo verso nuove sonorità. La maggior parte dei brani è caratterizzata da ritmi coinvolgenti, tranne alcune tracce più tranquille.

Sorprendentemente, nonostante l’alto virtuosismo dei musicisti, il trio evita esibizioni tecniche eccessive, concentrandosi invece sulla qualità della musica. La risultante è un’alchimia musicale di alto livello, testimoniando il potere della collaborazione tra artisti di diversi background.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo