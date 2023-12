Beatrice vuole abbandonare il Grande Fratello, sfogo nella notte: “Io mollo”

Ieri durante l’ultima puntata del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha avuto un crollo. L’attrice in confessionale si è sfogata con Alfonso Signorini ed ha dichiarato che vorrebbe abbandonare il gioco. La Luzzi sente la mancanza dei figli e ha paura che loro abbiano bisogno di lei.

“Come sto? Non tanto bene a dire la verità. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima, ho bisogno di loro. So che i miei figli mi incoraggiano, lo so, però avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli per vedere se ce la stanno facendo davvero. Sono degli agonisti e sperano anche che io vada avanti e vinca, però poi la realtà, la fatica, sono in pena per loro. Voglio capire dai loro occhi se ce la fanno. Tre mesi sono tanti ed è un vuoto affettivo che non riesco a colmare. Poi qui è cambiato tutto. Avete portato una situazione esterna molto complessa e l’avete inserita. Questo ha creato un cratere.

Lo so che i miei figli dicono che mi vogliono qui. Però sono tutte giornate che perdo con voi, le vostre curiosità, attività, le domande e i problemi. Mi sembra che non le recupererò più. Non è così importante stare qui, è più importante stare con voi, venirvi a prendere, seguire i vostri umori. Qui ci sono stata, ho fatto questa esperienza e ora è importante tornare a casa. Io sento così e sento che avete bisogno di me. O forse sono io che ho bisogno di voi. Ho paura che alla lunga questo gioco vada ad incidere troppo sulla memoria della nostra famiglia”.