Beatrice Venezi avvia azione legale contro Maria Rosaria Boccia per le dichiarazioni sul caso Sangiuliano

La questione legata al caso che coinvolge Beatrice Venezi e Maria Rosaria Boccia continua a suscitare scalpore nel panorama politico e culturale italiano. Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e consigliera del ministero della Cultura, ha annunciato la sua intenzione di querelare l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia a seguito delle dichiarazioni fatte da quest’ultima durante un’intervista. Boccia ha accostato Venezi al caso Sangiuliano, menzionando un possibile conflitto d’interessi.

In un comunicato inviato ai maggiori quotidiani nazionali, Venezi ha confermato di aver incaricato i suoi legali di valutare ogni azione legale necessaria per tutelare la sua reputazione professionale, in risposta alle affermazioni ritenute strumentali e non veritiere diffuse da Boccia.

Durante un’intervista su La7, Maria Rosaria Boccia ha fatto riferimento a Beatrice Venezi, citando la sua posizione di consigliera per la musica con un cospicuo compenso, e la sua partecipazione a eventi di rilevanza culturale, come il G7 della Cultura, dove Venezi sarebbe stata chiamata a dirigere. Tuttavia, la questione si complica con il fatto che il fascicolo è ora sotto la supervisione del nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Nel contesto di questo “Bocciagate”, si intensificano le accuse e le controaccuse. Sangiuliano, coinvolto nella polemica, ha manifestato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro Boccia, aspettandosi un risarcimento significativo. In risposta, Boccia ha ribattuto, affermando che Sangiuliano non ha ancora chiesto scusa e ha accusato di estorsione le minacce di denuncia da parte sua.

Il conflitto tra Venezi e Boccia sembra riflettere un clima di attrito e tensione, in cui le voci dei protagonisti del mondo culturale si intrecciano con dinamiche politiche più ampie. Le dichiarazioni di entrambe le parti alimentano un dibattito che travalica il mero ambito personale e si insinua nei meccanismi di potere e nelle relazioni all’interno del ministero della Cultura. Il caso, pertanto, rimane al centro dell’attenzione, mantenendo alta la temperatura del confronto pubblico.