Beatrice Valli risponde a Selvaggia Lucarelli che l’aveva presa in giro: “Mi scuso”

Selvaggia Lucarelli da tempo porta avanti una campagna contro gli influencer che su Instagram inquadrano i figli minorenni. Fra queste anche Ludovica Valli che di figli ne ha ben due (e il terzo è in arrivo). L’ex tronista, usando la figlia come modella, ha promosso una linea di elastici per capelli. “Tre milioni di follower e si mette a vendere pure gli elastici. Anzi. Elastichi” – ha sottolineato l’errore Selvaggia Lucarelli, aggiungendo: “Ovviamente usando la figlia minorenne“.

Beatrice Valli – a sorpresa! – ha risposto, seppur senza mai fare il nome di Selvaggia Lucarelli.

“Faccio una premessa per la gente che purtroppo critica o giudica senza un senso e mi scuso per l’errore grammaticale” – ha scritto l’ex tronista – “Come sapete può capitare di sbagliare a scrivere. Questo non significa che io non sappia l’italiano! Significa che nella vita scrivere veloce senza ricontrollare spesso ti porta a fare errori. Capita a tutti e ne sono sicura. Quindi mettersi qui a sprecare le vostre giornate a cercare l’errore o il colpevole non serve proprio a nulla”.

Le famose “scritte veloci”.

Beatrice Valli, al contrario di Chiara Ferragni, ha risposto a Selvaggia Lucarelli

L’ex tronista, al contrario della collega Ferragni, ha deciso di rispondere a Lucarelli.

“Io e Chiara Ferragni non abbiamo mai avuto contatti, zero”, le parole di Selvaggia al podcast di Gazzoli – “Quando era Chiara Ferragni credo che sarebbe stato più facile avere contatti con galassie altrove. Credo che si sentisse un pochettino inarrivabile. Lei aveva messo un sacco di filtri, era difficile. […] Quando ho scritto questo libro ho provato a contattarla perché volevo la sua versione dei fatti, ma il suo avvocato mi ha risposto che Chiara Ferragni non avrebbe rilasciato nessuna intervista e che mi sarei assunta la responsabilità delle mie parole”.