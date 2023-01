Beatrice Valli e i problemi durante la quarta gravidanza

Incinta per la sua quarta volta, Beatrice Valli ha raccontato a Verissimo dei problemi non da poco avuto nei primi mesi di gestazione

Nella puntata di ieri di Verissimo, tra i vari ospiti ci sono stati anche Beatrice Valli e suo marito Marco Fantini. Come tutti sanno i due stanno per diventare genitori per la terza volta insieme. Per l’influencer si tratterà del quarto figlio ma la gravidanza, come ha spiegato, non è iniziata affatto bene.

Credit: Mediaset

Una puntata di Verissimo carica di emozioni quella di ieri, domenica 22 gennaio. Giancarlo Magalli si è seduto di fronte alla Toffanin insieme alle sue due figlie, raccontando la sua lunga e faticosa battaglia contro un linfoma alla milza che lo ha messo a dura prova.

Poi la conduttrice ha avuto il piacere di scambiare due chiacchiere anche con Beatrice Valli e suo marito Marco Fantini. L’influencer e il suo compagno di vita hanno perlato a lungo della loro bellissima e numerosa famiglia, che a breve si allargherà ancora.

Come tutti sanno, infatti, l’influencer è in dolce attesa del suo quarto figlio. Lei è diventata mamma per la prima volta giovanissima, quando aveva solo 16 anni ed era sentimentalmente legata con Nicolas Bovi.

Alessandro, il suo primo figlio, oggi ha 10 anni e riguardo a lui, Beatrice ha detto di essere felicissima di averlo avuto e di essere diventata mamma così giovane: “Cresciamo insieme“.

I problemi della gravidanza di Beatrice Valli

Credit: Mediaset

Oggi Beatrice Valli è felicissima insieme appunto ad Alessandro, a suo marito Marco Fantini e alle due bambine che i due hanno avuto, Bianca e Azzurra. E in più è in attesa di un’altra bimba.

Questa gravidanza, però, le ha causato diversi problemi soprattutto nei primi mesi.

Credit: Mediaset

L’influencer ha spiegato che ha avuto problemi di labirintite e che non riusciva a stare in piedi. In più, essendo incinta non ha potuto prendere farmaci e quindi è restata a letto per oltre un mese.

Questo, ha spiegato ancora, è stato il motivo per il quale ha aspettato così tanto prima di dare la lieta notizia.

Oggi comunque sembra filar tutto liscio e sia lei che suo marito non vedono l’ora di abbracciare la loro piccola. Bimba che probabilmente avrà il nome di un altro colore: “Ci piace Celeste, ma anche Blu, vedremo“.