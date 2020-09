Qualcuno tolga Instagram a Beatrice Valli prima che sia troppo tardi. Nell’arco di una settimana, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne è riuscita a finire al centro di due grosse polemiche.

La prima riguarda una risposta che Beatrice ha dato ad una sua fan che le chiedeva se fosse stancante la vita con tre bambini. Domanda a cui l’ex corteggiatrice ha così risposto: “Quando donne senza figli mi dicono sono stanca non oso immaginare con tre figli cosa possano dire“.

E boom di prima polemica con donne inviperite che giustamente rivendicavano (!) il diritto di essere stanche (!) anche senza avere figli.

Beatrice Valli ha così risposto:

“Mi scuso perché molte avete travisato la storia in cui dicevo che solo le donne con figli sono stanche. Non volevo dire questo, era ironia ma so che non è stato carino perché vi siete offese in tante. Non volevo puntare il dito contro quelle che non hanno figli. Il messaggio era questo: ci sono tante donne che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando il nostro è un bellissimo lavoro. So che è impegnativo, perché lo è, ma vi assicuro che quando hai dei bambini e una famiglia da gestire è ancora peggio. È vero, ognuno è strano o vive la stanchezza a modo suo ma fidatevi che con tre figli ancora di più. A chi mi dice che non vado in ufficio o non lavoro garantisco che anch’io ho un ufficio, delle dipendenti e delle persone che lavorano per me. Mi alzo alle 6.30/7 del mattino e facciamo orari assurdi per il nostro lavoro, che è bellissimo, ci mancherebbe, e vi ringrazio per riuscire a farlo”.