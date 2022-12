Beatrice Quinta tira una frecciatina a Rkomi nel post di ringraziamento

Il rapporto fra Beatrice Quinta e Rkomi si è bruscamente interrotto dopo X Factor. Intervistata da Rolling Stone, la cantante di $e$$o ha dichiarato che rifiuterebbe un invito a cena da parte di lui (che però non ha mai fatto!)

“Sai che ti dico? Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata sul futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole s*opare o meno”.

Beatrice Quinta dopo X Factor rifiuta Rkomi https://t.co/1CiFcFe6Ln #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 11, 2022

T’Appartengo conquista la prima posizione: è il singolo più venduto di X Factor https://t.co/o4ODGNRmlN #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 11, 2022

Beatrice Quinta, la frecciatina a Rkomi nel post di ringraziamento

Archiviata l’esperienza di X Factor (e prendendo consapevolezza che T’Appartengo di Ambra ha venduto più della sua $e$$o), Beatrice Quinta è tornata su Instagram dove ha pubblicato il classico post di ringraziamento.

“Ciao creature, sappiamo che più o meno nessuno puntava un euro su di me quando ho passato le last call” – ha scritto su Instagram – “A poco a poco lavorando duro ho convinto sia il giudice che mi aveva detto no, sia il pubblico che prima non mi vedeva di buon occhio”.

Ovviamente il “giudice che le aveva detto di no” durante i provini è stato Rkomi, l’unico dei quattro ad averla bocciata.