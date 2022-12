Beatrice Quinta e Rkomi, la verità sul loro rapporto

C’è stato un flirt a X Factor fra Beatrice Quinta e il giudice Rkomi? Quello che sembrava reale in realtà è stato uno sketch montato per amore dell’arte (e dello share?) all’insaputa della cantante che in realtà credeva davvero di piacergli.

Per questo motivo durante l’ultima puntata, dopo aver scoperto la verità delle cose, Beatrice Quinta ha deciso di cambiare la propria esibizione e dedicare la sua versione di Teorema non più a Rkomi, ma al suo giudice Dargen D’Amico.

“La performance l’ho cambiata all’ultimo, in realtà dovevo andare da Mirko [Rkomi, ndr] e dovevo guardarlo male. Però ha detto quella cosa della gag che mi ha fatto un po’ stranire in realtà. Cos’è la gag? Il flirt fra noi. Per me era sul serio reale! A quanto pare però per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’. E così alla fine durante la mia esibizione non sono andata da Mirko, ma da Dargen D’Amico”.