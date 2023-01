Beatrice Marchetti finalmente mamma: è nato il piccolo Leone

Il giorno tanto atteso dalla bellissima modella 27enne Beatrice Marchetti è finalmente arrivato, lo scorso 14 gennaio. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e moglie dell’imprenditore greco Felix Bitsios, ha infatti dato alla luce il suo primo bambino. Il piccolo si chiama Leone ed è già apparso sui social, stretto nel caldo abbraccio della sua mamma.

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Un 2022 eccezionale per Beatrice, che proprio l’anno scorso ha vissuto le emozioni più grandi della sua vita. Proprio negli ultimi giorni dell’anno, aveva infatti pubblicato un video che le raccoglieva tutte, commentando in questo modo:

Un anno così speciale e ricco di momenti unici. Tante, troppe cose ma sicuramente le più belle della mia vita! 2022 ti porterò sempre con me ❤️

E come darle torto, in effetti, visto che nell’arco dei dodici mesi del 2022 le sono capitate due tra le cose migliori che possano accadere nella vita di una donna. Il matrimonio, con l’imprenditore greco Felix Bitsios, celebrato con una bellissima cerimonia ad Atene, e la scoperta di essere in dolce attesa per la prima volta in vita sua.

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Entrambi gli eventi sono stati annunciati con dei bellissimi post sui social network. Per svelare la gravidanza la modella bresciana aveva pubblicato delle bellissime foto su Instagram, che la ritraevano con il pancino in bella vista.

“È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo“, aveva scritto a corredo del post, che subito era stato preso d’assalto da amici, conoscenti e fan con commenti e reazioni di auguri.

Nato il primo bimbo di Beatrice Marchetti

Ora quei nove mesi di trepidante attesa sono finiti e il bimbo della bellissima Beatrice Marchetti è finalmente venuto al mondo. Ad annunciarlo ci ha pensato sempre la neo mamma, che sul suo profilo ha pubblicato una foto con il piccolo in braccio ed ha poi aggiunto in didascalia:

Sei arrivato Leone, il 14 gennaio 2023, nella mattinata più surreale, bella e piena d’amore della mia vita.

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Già famosa nel mondo della moda da anni, il nome e il volto della Marchetti sono diventati celebri a livello nazionale nel 2021, quando venne scelta come una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.