Beatrice Luzzi svela chi le piace fra gli uomini del Grande Fratello

Beatrice Luzzi durante l’ultima diretta del Grande Fratello, rispondendo a una provocazione di Ciro Petrone, ha ammesso di avere una pseudo-cotta per un inquilino della Casa. Quando però l’attore di Gomorra ha indicato Marco Fortunati come crush, l’attrice ha negato, come ha negato all’insinuazione di Alfonso Signorini che credeva fosse Massimiliano Varrese il fortunato.

Escludendo Ciro, Marco, Massimiliano e Lorenzo (che detesta, ammettiamolo) quale uomo della Casa ha attirato le attenzioni di Beatrice Luzzi? A svelare il nome è stata proprio lei, indirettamente, lasciandosi andare a una serie di complimenti espliciti per uno di loro.

Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi: “Se avesse un uomo che la facesse contenta sarebbe più docile” https://t.co/qxUJtlSTwa #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 3, 2023

L’uomo misterioso è Giuseppe Garibaldi. “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria“. L’avreste mai detto?

