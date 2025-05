Beatrice Luzzi sotto attacco: la risposta agli haters

Beatrice Luzzi, opinionista del “Grande Fratello”, è al centro di polemiche sui social per un apparente cambio di posizione riguardo a Zeudi Di Palma, ex concorrente e Miss Italia. Dopo la conclusione del reality, i fan delle due ragazze sono divisi e continuano a discutere animatamente. Luzzi è stata accusata di aver inizialmente criticato Zeudi per poi schierarsi dalla sua parte, suscitando l’ira di alcuni haters. Questi ultimi hanno evidenziato un video in cui Luzzi esprimeva dure osservazioni su Zeudi, accusandola di mentire.

In risposta, Beatrice ha chiarito: “Non ho coperto le sue contraddizioni, ho cercato di riequilibrare una narrazione sbilanciata”. Ha aggiunto di essere orgogliosa della sua posizione e ha invitato i fan a passare oltre.

Dall’altro lato, Zeudi Di Palma ha ricevuto gran parte delle critiche da parte del pubblico, in particolare per aver chiesto 300 euro per piccoli tatuaggi, una somma ritenuta eccessiva dai fan. Nonostante ciò, i suoi sostenitori, conosciuti come Zeudiners, hanno avviato una raccolta fondi per regalarle una macchinetta per tatuaggi, manifestando il loro supporto. Anche Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha espresso perplessità su questa iniziativa, chiedendosi come fosse possibile. Le tensioni tra i fan e le dinamiche interne al reality continuano a far discutere, segnalando un interesse persistente per le vicende degli ex concorrenti.

Fonte: www.libero.it