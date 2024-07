Beatrice Luzzi non sarà opinionista del Grande Fratello: ecco perché

I fans di Beatrice Luzzi hanno chiesto a gran voce di voler vedere la loro beniamina al posto (o al fianco) di Cesara Buonamici durante la prossima edizione del Grande Fratello, ma così non sarà. L’attrice di Vivere, infatti, nonostante la forte amicizia che la lega ad Alfonso Signorini non sarà una delle prossime opinioniste, dato che TvBlog ha spoilerato il suo provino fatto per un altro programma. Sto parlando di Tale e Quale Show.

In questi giorni il team di lavoro di Tale e Quale Show si è infatti riunito per una nuova ondata di provini e fra i tanti vip che si sono presentati negli studi Rai per cantare c’è stata anche Beatrice Luzzi. Il suo interesse per la trasmissione di Rai1 la esclude così di default dal Grande Fratello: ci fosse stata una trattativa aperta per l’ipotetico ruolo da opinionista non avrebbe mai sostenuto alcun provino per la Rai. No?

Beatice Luzzi verso Tale e Quale Show, l’ipotetico cast

Nel dubbio, oltre Beatrice Luzzi i vip che hanno sostenuto (di nuovo) un provino per lo show di Carlo Conti sono stati: Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuel Peron e Amelia Villano. Quest’ultima è una tiktoker, speaker di RTL nonché ex giurata di Tale e Quale Show nelle vesti di Belen Rodriguez. “Dicono il suo provino sia andato molto bene“. A loro si aggiungono anche gli altri vip che hanno sostenuto il provino tempo fa, ovvero Manuela Villa, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Costanza Caracciolo, Elena Barolo e Beppe Quintale.

