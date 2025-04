Beatrice Luzzi lascia Vivere: addio a 12 milioni di lire al mese per problemi di privacy

L’attrice Beatrice Luzzi, attualmente opinionista al Grande Fratello, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera quanto guadagnasse durante la sua partecipazione alla soap opera Vivere, raggiungendo i 12 milioni di lire al mese. Ha spiegato che la decisione di lasciare la fiction Mediaset è stata dettata da problemi di privacy e dal desiderio di riappropriarsi della sua identità, affermando: “Quel ruolo mi stava consumando l’anima”.

Beatrice ha anche riflettuto su un “occasione persa” nel 2001, quando le era stata proposta un’altra fiction importante, ma avendo dovuto lavorare con un collega che non gradiva, decise di rifiutare e di perdere quella possibilità. Nonostante ciò, ha poi espresso di aver preso la decisione giusta, sottolineando che ha accumulato esperienze in altri ambiti, rendendola più completa.

Oltre alla sua carriera nella recitazione, Luzzi ha lavorato per tre anni come autrice delle domande per il quiz di Raiuno L’Eredità, definendolo un lavoro di intensa ricerca. Dopo la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello, è diventata opinionista del programma, dove ha dovuto esprimere le proprie opinioni e stimolare discussioni. Ha dichiarato che non sente la necessità di conformarsi alle aspettative altrui e si considera una persona con un pensiero critico e indipendente, esprimendo orgoglio per il suo modo di affrontare il programma, rimanendo fedele a se stessa.